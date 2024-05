Reh droht zu ertrinken: Tierrettung am Gardasee

Von: luk

Riva del Garda – Die Feuerwehr und der Forstdienst haben am Samstag gegen 9.00 Uhr ein Reh aus dem Bach Varone in Riva del Garda gerettet.

Das erschöpfte Tier war bewusstlos und von dem durch den Regen angeschwollenen Bach mitgerissen worden. Vermutlich kämpfte es zuvor stundenlang gegen das Wasser an.

Die Einsatzkräfte verfolgten das Reh in Not etwa hundert Meter am Ufer entlang, bis sie es schließlich aus dem Wasser ziehen und einem Tierarzt übergeben konnten.