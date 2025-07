Schüsse in der Valentino-Villa

Von: idr

Rom – In der Villa des Modeschöpfers Valentino Garavani, bekannt für seine Luxusmarke „Valentino“, wurde am Wochenende ein Einbruchsversuch vereitelt: Ein Einbrecher-Duo hatte bereits den Zaun durchtrennt und befand sich auf dem Weg in Richtung des Hauses. Nur die aufmerksamen Augen eines Wachmannes konnten Schlimmeres verhindern, der mehrere Schüsse abgab und so die Einbrecher in die Flucht schlug.

Der Security-Mitarbeiter des 93-jährigen Garavani bemerkte das Duo erst, nachdem sie bereits den Zaun durchtrennt hatten. Im Haus befanden sich zu dem Zeitpunkt am Sonntagabend einige Gäste sowie das Personal von Garavani, jedoch der Modeschöpfer selbst nicht. Die Verbrecher hatten es mutmaßlich auf Juwelen oder andere Wertgegenstände abgesehen, vor denen es im Haus der Fashion-Ikone nur so strotzt.

Ein Wachmann konnte jedoch Schlimmeres verhindern, indem er einige Schüsse in die Luft abgab. Als die Halunken bemerkten, dass die Kugeln in ihre Richtung flogen, flüchteten sie auf dem schnellsten Wege. Der Wachmann nahm die Verfolgung auf und konnte beobachten, wie die beiden Diebe in einem Fiat Panda davonrasten. Die Gäste rannten geschockt in den Garten und wurden sich ihrer Verwundbarkeit bewusst.

Gewaltsame Promi-Einbrüche

Der Einbruchsversuch kommt zu einer Zeit, in der erst vor wenigen Wochen ein Urteil im spektakulären Einbruchsfall bei Kim Kardashian gefällt wurde: Einbrecher waren 2016 in ihr Hotelzimmer in Paris eingedrungen, hatten den Reality-Star gefesselt, mit einer Pistole bedroht und Schmuck im Wert von neun Millionen Euro entwendet. Kardashian gab im Prozess an, damals um ihr Leben gefürchtet zu haben. Die „Opa-Gangster“, wie die Bande aufgrund ihres Alters genannt wird, wurden im Mai zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.

Auch bei deutschen Promis kam es vor wenigen Wochen zu einem dramatischen Einbruch: Die Reality-Stars Carmen und Robert Geiss wurden in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern brutal überfallen. Die Einbrecher schnitten Carmen Geiss dabei mit einem Messer in die Kehle, traten auf Robert Geiss ein und verursachten einen Schaden in Höhe mehrerer Hunderttausend Euro. Ein Video und die Namen der Täter wurden anschließend veröffentlicht, jedoch bislang ohne Fahndungserfolg.

Auch wenn in Garavanis Anwesen in der historischen Via Appia Antica in Rom Schlimmeres verhindert werden konnte, sind die Anwesenden nur knapp einem Unglück entkommen. Jüngere Beispiele wie das von Kim Kardashian oder in der Geiss-Villa zeigen, mit welcher Skrupellosigkeit Täter vorgehen können, wenn sie eine große Beute wittern. Welche Schlüsse Garavani aus dem Beinah-Unglück zieht, ist nicht bekannt. Allerdings hätte der Wachmann eine Gehaltserhöhung redlich verdient.