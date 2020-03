“Schwarze Magierin” verspricht Rückkehr der Liebe

Trecastagni – Die sizilianische Kleinstadt Trecastagni war Schauplatz eines unglaublichen Falles von Aberglauben. Eine verzweifelte 58-Jährige, die wegen einer anderen von ihrem Mann verlassen worden war, ließ sich von einer vermeintlichen Magierin davon überzeugen, dass sie für die „Rückkehr der Liebe“ die Villa ihres Ex-Mannes anzünden müsse. Die Frau, die 59-jährige Magierin und deren mehrfach vorbestrafter Ex-Mann, der beim Legen des verheerenden Feuers geholfen hatte, wurden von den Carabinieri festgenommen.

Die 58-Jährige, die im September letzten Jahres wegen einer anderen Frau von ihrem Mann verlassen worden war, wendete sich in ihrem Kummer und ihrer Verzweiflung an eine Freundin. Von ihrer Freundin, die es angeblich verstand, mithilfe von Wahrsagekarten „Lösungen“ für allerlei Liebesprobleme anzubieten, hoffte die verlassene, aber immer noch in ihren Mann verliebte Frau, einen „guten Rat“ zu erhalten. Nachdem sie die Karten gelegt hatte, weissagte die vermeintliche Magierin der Frau, dass „die Liebe zurückkehren“ werde, aber dass sie dafür die Villa ihres Ex-Mannes anzünden müsse. Darüber – sagte die Magierin – müsse die Frau aber strenges Stillschweigen bewahren, weil sie ansonsten vom „Bösen Blick“ getroffen werden würde.

Der „gute Rat“ wurde schon bald in die Tat umgesetzt. Am 3. Februar ging die Villa, in der der Ex-Mann zusammen mit seiner Tochter zwar wohnte, aber die zum Zeitpunkt des Brandes leer stand, in Flammen auf. Trotz des Eingreifens einer ganzen Feuerwehrmannschaft brannte das Gebäude vollkommen aus. Da die Haustür nicht aufgebrochen worden war und in den Innenräumen ein beißender Benzingeruch zu riechen war, kamen die zusammen mit der Feuerwehr verständigten Carabinieri sofort zum Schluss, dass der Brand von einer Person gelegt worden war, die freien Zugang zur Villa besessen hatte. Als die Carabinieri im Beisein des Ex-Mannes die Bilder der Überwachungskamera auswerteten, sprang der Mann vom Sessel auf. „Das ist ja meine Frau!“, so der Ex-Mann. Auf den Bildern ist zusammen mit den beiden Frauen auch der Ex-Mann der Magierin zu sehen, wie er mit einem Benzinkanister in der Hand in die Villa eintritt.

Von der Staatsanwaltschaft mit einem Haftbefehl ausgestattet, begaben sich die Carabinieri sofort nach Catania, wo die 58-jährige Frau eine Boutique führt. Von der Beweislast überwältigt, gestand die Frau unter Tränen sofort die Tat. Auf die Aussagen der Frau hin, machten sich die Carabinieribeamten auf die Suche nach der „Magierin“ und deren Ex-Mann. Dank mehrerer Hinweise und einer minutiösen Ermittlungsarbeit gelang es den Carabinieribeamten, die 59-Jährige und ihren Ex-Mann in der Ortschaft Capizzi in der Provinz Messina, wo sich die beiden nach der Tat versteckt hatten, aufzuspüren. Die 59-Jährige und ihr gleichaltriger, mehrfach vorbestrafter Ex-Mann, die die „Wahrsagerei“ in ein einträgliches Geschäft verwandelt hatten, wurden von den Carabinieri festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Glimpflicher endete die kriminelle Tat für die verlassene Ehefrau. Nach wenigen Tagen Hausarrest erlaubte es ihr der Richter, am Vormittag und am Nachmittag in ihr Geschäft im Zentrum von Catania zurückzukehren, um ihrer Arbeit nachzugehen. In jedem Fall wird sie sich aber wegen Brandstiftung und wegen des entstandenen Schadens vor Gericht verantworten müssen. Zudem kann man davon ausgehen, dass das Anzünden der Villa kaum zur „Rückkehr der Liebe“ beitragen wird.