„Sie sah ihn im Fernsehen und verliebte sich in ihn“

Civitavecchia/Rom – Das Gefängnis von Civitavecchia bei Rom war Schauplatz einer Hochzeit, die vielen Italienern die Haare zu Berge stehen lässt. Nachdem sie ihn im Fernsehen gesehen und sich Hals über Kopf in ihn verliebt hatte, fasste eine 28-jährige Verkäuferin ihre Entscheidung fürs Leben und heiratete den verurteilten Mörder Mario Pincarelli.

Pincarelli war an einem der abscheulichsten Verbrechen der letzten Jahre beteiligt. Weil er zusammen mit Francesco Bellegia und den beiden Brüdern Marco und Gabriele Bianchi den 21-jährigen Koch Willy Monteiro Duarte zu Tode geprügelt hatte, wurde der 25-jährige Bauarbeiter erst vor einer Woche in letzter Instanz zu einer Haftstrafe von 21 Jahren verurteilt.

Notgedrungen fand die in der Gefängniskapelle erfolgte Trauung nur in sehr kleinem Rahmen statt. Die Braut und der Bräutigam durften sich nur sehr kurz sehen. Seit dem Bekanntwerden der Heirat fragt sich ganz Italien, was eine 28-jährige hübsche Frau dazu bewegt, einen Mann zu heiraten, der wegen eines abscheulichen Mordes eine lange Haftstrafe verbüßen muss.

Laura Roffo hat keinen Zweifel, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die 28-jährige Verkäuferin aus Bracciano nördlich von Rom sah Mario Pincarelli im Fernsehen und verliebte sich in ihn. Der 25-jährige Bauarbeiter, der eine Leidenschaft für Karate besitzt, war ihr in Fernsehenberichten über seinen Mordprozess aufgefallen. Aus dem regen Interesse wurde bald so etwas wie Liebe. Das unwiderstehliche Verlangen, seine Aufmerksamkeit zu erregen und ihm nahezukommen, veranlasste die junge Frau, Stift und Papier in die Hand zu nehmen und ihm zu schreiben. Da Mario Pincarelli ihre Briefe gerne beantwortete, kam es zwischen den beiden zu langen Briefwechseln.

Laura Roffo wollte es nicht nur bei Briefen belassen. Um „ihren“ Mario zu sehen, ließ sie es sich nicht nehmen, zu einigen gerichtlichen Anhörungen zu erscheinen. Nachdem sie ihn einige Male gesehen hatte, fasste sie wenig später eine Entscheidung fürs Leben. Entgegen der romantischen Tradition, dass der Mann um die Hand der Frau bittet, ergriff die 28-Jährige die Initiative. Laura Roffo bot Mario Pincarelli an, ihn zu heiraten, woraufhin er einwilligte, „seine“ Laura in den Hafen der Ehe zu führen. „Ich bin nicht auf der Suche nach Aufmerksamkeit, ich bin verliebt. Ich glaube an Marios Unschuld und werde auf ihn warten“, so Laura.

Laura Roffo wird viel Geduld brauchen. Erst vor einer Woche bestätigte der Kassationsgerichtshof von Rom das Urteil der ersten beiden Instanzen und verurteilte Mario Pincarelli wegen Mordes zu 21 Jahren Haft. Das römische Höchstgericht sprach Mario Pincarelli für schuldig, zusammen mit Francesco Bellegia sowie den beiden Brüdern Marco und Gabriele Bianchi Willy Monteiro Duarte zu Tode geprügelt zu haben. Der 21-jährige, ursprünglich von den Kapverden stammende Koch hatte versucht, einen Streit zwischen seinem Freund und einem unbekannten Mann zu schlichten, als der schmächtige junge Mann von den vier großen Kampfsportarten praktizierenden Männern angegriffen worden war. Gerichtlichen Sachverständigen zufolge hatten Marco und Gabriele Bianchi, Francesco Bellegia und Mario Pincarelli auf den wehrlosen Willy Monteiro Duarte so lange mit grausamster Brutalität eingeschlagen und eingetreten, bis der 21-Jährige sich nicht mehr gerührt hatte. Der Mord an Willy Monteiro Duarte gehört zu den abscheulichsten Verbrechen der letzten Jahre. Dass alle vier Täter Empfänger des Bürgergelds gewesen waren, hatte damals in der italienischen Öffentlichkeit für zusätzliche Empörung gesorgt.

Vor dem Richter hatten sich die vier Gewalttäter fast von Anfang an gegenseitig beschuldigt, die tödlichen Schläge und Fußtritte ausgeführt zu haben, was aber keinem von ihnen genützt hatte. Gleich wie Mario Pincarelli werden auch die beiden Bianchi-Brüder und Francesco Bellegia mehr als 20 Jahre im Gefängnis verbringen müssen.

Das hielt aber Laura Roffo nicht davon ab, weiter an seine Unschuld zu glauben. „Eine gute Frau, jung, aber bereit für diesen wichtigen Schritt“, so Loredana Mazzenga, die Anwältin von Mario Pincarelli, die gerne dazu bereit war, Trauzeugin bei der Hochzeit ihres Mandanten zu sein, über die Braut. Laura Roffo und Mario Pincarelli wollten ihre Hochzeit eigentlich geheim halten, was aber allein schon aus gesetzlichen Gründen nicht möglich war. „Es geht nur um Mario und mich!“, betont die 28-jährige Braut.

Als sie und die wenigen Verwandten auf dem Weg zum Gefängnis von Civitavecchia auf zahlreiche Journalisten trafen, war sie daher entsprechend ungehalten. „Lasst uns in Ruhe, verschwindet!“, so Laura zu den Journalisten an, während sie ihr Gesicht zu bedecken suchte. Ein älterer Verwandter der Braut ging sogar so weit, einen der Reporter anzuspucken.

L'omicidio di #Willy Monteiro. Si sposa in carcere Mario Pincarelli, uno dei condannati per l’assassinio del giovane di Colleferro. La moglie ha raccontato di averlo visto in TV e di essersi innamorata. #Tg1 Roberta Ferrari pic.twitter.com/7iAjWHrplc — Tg1 (@Tg1Rai) April 16, 2024

Kurz vor Dienstagmittag wurden Laura und Mario in der Kapelle des Gefängnisses von Civitavecchia standesamtlich getraut. Da es nur wenigen Gästen erlaubt war, die Braut ins Gefängnis zu begleiten, erfolgte die Trauung notgedrungen in kleinem Kreis. Dass es gelinde gesagt keine normale Hochzeit war, zeigt allein schon die Tatsache, dass sich Braut und Bräutigam zu keinem Zeitpunkt berühren durften. Ob wenigstens einige Fotos geschossen wurden, ist nicht bekannt, aber falls dies entgegen den geltenden Bestimmungen dennoch möglich gewesen sein sollte, war dies nur dem freundlichen Entgegenkommen der Gefängnisdirektorin Patrizia Bravetti zu verdanken. Die schlichte Hochzeitszeremonie war nach wenigen Minuten beendet. Laura Roffo musste das Gefängnis sofort wieder verlassen.

Als Ehefrau eines Verurteilten wird es Laura Roffo aber möglich sein, Mario Pincarelli einmal pro Woche besuchen zu können. Ansonsten wird sie aber zumindest die nächsten Jahre ohne Ehemann auskommen müssen. Bei guter Führung hat der 25-jährige verurteilte Mörder die Chance, in zehn Jahren in den Genuss von Sonderurlauben oder Halbfreiheit zu kommen.

Wer weiß, ob sie so lange durchhalten kann. Seit dem Bekanntwerden der Heirat fragt sich ohnehin ganz Italien, was eine 28-jährige hübsche Frau dazu bewegt, einen Mann zu heiraten, der wegen eines abscheulichen Verbrechens eine lange Haftstrafe verbüßen muss. „Manche Frauen scheinen sich von gut aussehenden Verbrechern magisch angezogen zu fühlen“, meint ein unbekannter Leser. Ob das wahr ist?