Teuer-Energie: Regierung greift Familien in Schwierigkeiten unter die Arme

Rom – Die hohen Preise für Energie in Form von Treibstoff, Strom und Gas werden vor allem für die unteren Einkommensklassen immer mehr zum Problem. Die Regierung in Rom will daher weiterhin gegensteuern und hat ein Energiedekret verabschiedet.

Familien mit einem ISEE-Wert unter 15.000 Euro bekommen einen Energiebonus. Dafür macht Rom insgesamt 1,3 Milliarden Euro locker.

Mit den Mitteln wird bis Jahresende 1,3 Millionen Familien unter die Arme gegriffen. Je mehr Kinder eine Familie hat, umso höher fällt der Bonus aus. Für diese Familien gibt es auch einen Treibstoffbonus von 80 Euro. Außerdem gibt es auch Hilfen bei der Strom- und Gasrechnung.

Damit verlängert die Regierung Meloni jene Maßnahmen, die bereits im vergangenen Winter beschlossen wurden.

Zuletzt stiegen die Benzinpreise wieder auf rund zwei Euro pro Liter an. Derzeit ist nicht absehbar, dass es günstiger wird, da die OPEC und Russland die Fördermenge von Rohöl gekürzt haben.