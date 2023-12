Tragisch: Elfjähriger Bub verliert rechtes Augenlicht

Alfano – Ein Park in Alfano in der süditalienischen Region Kampanien war am Abend des letzten Jahres Schauplatz eines tragischen Unglücks. Ein elfjähriger Bub, der mit Feuerwerkskörpern hantierte, verlor durch die Explosion eines Knallkörpers sein rechtes Augenlicht. Da der Park zu dieser Zeit sehr belebt war, erkannten mehrere Anwesende sofort, dass dem Buben ein Unglück zugestoßen war.

Der kleine Junge wurde sofort in das Krankenhaus San Luca in Vallo della Lucania gebracht, wo er von einem Ärzteteam der Augenabteilung sofort einer schwierigen Operation unterzogen wurde. Das Auge selbst konnte zwar gerettet werden, aber trotz ihrer Bemühungen gelang es den Medizinern nicht mehr, dem Elfjährigen das Augenlicht zu retten.

Die ärztliche Leiterin der Augenabteilung, Dr. Olga Voto, nahm das tragische Unglück zum Anlass, vor den Gebrauch von Feuerwerkskörpern zu warnen. Die Medizinerin wies darauf hin, wie wichtig es sei, den Umgang mit Böllern zu vermeiden, insbesondere Kinder sollen von Knallkörpern ferngehalten werden. Dr. Olga Voto fordert alle auf, während der laufenden Feierlichkeiten die Sicherheit, vor allem jene der Kinder, nie aus den Augen zu verlieren.