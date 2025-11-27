Aktuelle Seite: Home > Italien > Über ein halber Meter Neuschnee verschluckt Camper
Am Fuß des Montblancs

Über ein halber Meter Neuschnee verschluckt Camper

Donnerstag, 27. November 2025 | 08:01 Uhr
Schnee frisst Autos
Von: luk

Courmayeur – Die Schneefälle der jüngsten Tage haben auch andere Gebiete der Alpen in eine Winterlandschaft verzaubert. Im Aostatal bei Courmayeur am Fuß des Mont Blancs wurde dieses Foto geknippst.

Hier fiel über einen halben Meter Neuschnee. Es zeigt einen Parkplatz mit mehreren Fahrzeugen. Auch ein Camper ist darunter.

Sie liegen unter einer dicken Schneedecke und sind teils nur noch zu erahnen. Die Straße davor ist trotz erfolgter Räumung schneebedeckt.

