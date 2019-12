Unglaublich: Betrunkener Minderjähriger baut Unfall mit Carabinieri

Valle del Chiese – In Valle del Chiese, eine Gemeinde in Judikarien im Trentino, geschah in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ein kurioser Unfall. Ein betrunkener, jugendlicher Autolenker, dem der volljährige Besitzer des Wagens das Steuer hinterlassen hatte, stieß in der Nacht ausgerechnet mit einem Streifenfahrzeug der Carabinieri zusammen. Dabei landete der Jeep Renegade der Carabinieri im Straßengraben. Zum Glück wurden alle Beteiligten kaum ernsthaft verletzt. Umso größer sind aber nun die Schwierigkeiten mit dem Gesetz, die der minderjährige sowie angetrunkene Jugendliche und sein Freund bekommen werden.

Wenig Verstand, aber trotzdem noch Glück im Unglück hatten zwei junge Leute, die in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag in einen Unfall mit einem Streifenfahrzeug der Carabinieri verwickelt waren. Nachdem der volljährige Besitzer eines weißen Kleinwagens nach einem durchzechten Abend leichtsinnigerweise das Steuer seinem minderjährigen Freund überlassen hatte, wollten sie gemeinsam nach Hause fahren, als ihnen eine Streife der Carabinieri von Riva del Garda begegnete. Als der Minderjährige die Carabinieri sah, geriet er vermutlich in Panik und gab kurz Gas. Dabei beging er aber einen fatalen Fahrfehler. Der jugendliche Lenker verlor die Herrschaft über „sein“ Fahrzeug, fuhr gegen den Bordstein eines Kreisverkehrs und prallte daraufhin mit großer Wucht mit dem Jeep Renegade der Carabinieri zusammen, wobei der Jeep im Straßengraben landete.

Minorenne, e dunque, per forza di cose, senza patente, e per di più positivo all'alcoltest. Non solo: alla guida di un'auto ha speronato, nella notte, una macchina dei carabinieri Pubblicato da L'Adige – Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige su Domenica 22 dicembre 2019

Während der Jugendliche und sein volljähriger Beifahrer fast unverletzt blieben, trugen die beiden Carabinieri vom Zusammenprall leichte Verletzungen davon. Die beiden Beamten konnten aber trotzdem noch selbstständig ihr Fahrzeug verlassen und dazu übergehen, den Unfallverursacher einer Kontrolle zu unterziehen. Da die Unfallerhebungen selbst aber von Beamten eines dritten, unbeteiligten Polizeiorgans durchgeführt werden müssen, forderten die beiden Carabinieri Unterstützung von der Lokalpolizei von Valle del Chiese an. Zudem wurden zur Versorgung der Leichtverletzten die Freiwilligen Rettungskräfte von Storo und zur Bergung der Unfallfahrzeuge sowie zur Säuberung der Straße die Freiwillige Feuerwehr von Pieve di Bono verständigt.

Bei der Kontrolle der Insassen des weißen Kleinwagens kam schnell heraus, dass der Unfalllenker minderjährig war und keine Fahrerlaubnis besaß. Eine durchgeführte Alkoholkontrolle ergab, dass der Minderjährige angetrunken und auch in dieser Hinsicht fahruntüchtig war. Um die genaue Unfalldynamik zu rekonstruieren und um den Grund herauszufinden, warum der Autobesitzer seinem minderjährigen Freund das Lenkrad übergeben hatte, nahmen die Carabinieri und die Lokalpolizei umgehend Ermittlungen auf.

Questa notte non avevamo personale in servizio. La centrale operativa dei carabinieri di Riva del Garda ci ha però… Pubblicato da Polizia locale Valle del Chiese su Sabato 21 dicembre 2019

Angesichts der Umstände dürfte allerdings bereits jetzt feststehen, dass der Wagenbesitzer und der betrunkene sowie minderjährige Unfalllenker mit erheblichen gesetzlichen Konsequenzen rechnen müssen. Die gute Nachricht aber ist, dass zum Glück weder die Insassen des Kleinwagens noch die Carabinieri vom Unfall ernsthafte Verletzungen davongetragen haben.

Weitere Bilder des Unfalls im Artikel der Onlineausgabe der Tageszeitung L’Adige.