Untersuchung des Unfalls am Comersee

Como – Die Polizei am Comersee hat Ermittlungen zu einem tragischen Vorfall eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein Geländewagen in den See, wobei ein Mann und eine Frau ertranken.

Die beiden hatten sich über soziale Medien kennengelernt und trafen sich zum ersten Mal.

Nach Aussagen von Augenzeugen prallte das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Geländer und stürzte dann etwa zehn Meter in den See.

Jetzt wird untersucht, ob der Geländewagen technische Defekte aufwies, ob die Kollision mit dem Geländer absichtlich erfolgte oder ob der Fahrer plötzlich gesundheitliche Probleme hatte.