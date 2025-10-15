Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld

Von: Ivd

Venedig – Eine polnische Urlauberin ist in Venedig in einen Kanal gefallen und macht dafür die Navigation von Google Maps verantwortlich. Wiktoria Guzenda hatte sich bei ihrem Spaziergang durch die italienische Lagunenstadt auf die App verlassen. Ihr Leichtsinn sollte schmerzhaft bestraft werden.

In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie die junge Frau eine Treppe hinabstolpert und direkt ins Kanalwasser stürzt. „Wenn Google Maps sagt ‚Geh geradeaus‘, aber du bist in Venedig“, kommentierte Guzenda den Clip ironisch. Die Aufnahmen zeigen eindrücklich, wie schnell die digitale Orientierungshilfe in der verwinkelten Stadt zur Falle werden kann.

Navigation für zahlreiche Italien-Reisende ein Problem

Die junge Influencerin ist mit ihrem Problem nicht allein, denn ihr Fehltritt erinnert an einen Fauxpas aus dem April dieses Jahres: Auf Sardinien war ein Auto zwischen zwei Hauswänden eingeklemmt. Der Mietwagen war für den schmalen Weg zu breit. Schuld an der Misere war ebenfalls die Navigation und der Leichtsinn des Fahrers.

Für Italien-Reisende empfiehlt sich also grundsätzlich Mitdenken. Elektronische Helfer sind eine praktische Ergänzung für den Alltag, nehmen dem Bediener das Denken jedoch nicht ab. Wer also nicht im Kanal landen oder zwischen zwei Hauswänden stecken bleiben möchte, der achtet besser auf die Verkehrsführung vor sich.