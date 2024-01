Verdacht auf Tötungsdelikt in Trient

Trient – Am Mittwochvormittag wurde in Trient eine 32-jährige Frau leblos im Bett ihrer Wohnung entdeckt. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.

Ersten Berichten zufolge wurde die Frau am Mittwochvormittag in ihrer Wohnung im Stadtviertel Bolghera in Trient liegend in einer Blutlache aufgefunden.

Die Carabinieri haben Ermittlungen eingeleitet, um zu klären, ob es sich um einen Mord handelt. Es wird berichtet, dass die Frau von ihrem Ex-Mann tot aufgefunden wurde.

Offenbar dürfte die Frau zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Tagen tot gewesen sein. Eine Autopsie wird mehr Klarheit bringen.