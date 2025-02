Vier tote Wölfe im Trentino gefunden: Verdacht auf Vergiftung

In Levico

Von: luk

Levico – Im Trentino wurden gleich vier tote Wölfe entdeckt. Die Behörden vermuten Vergiftung und haben eine Anzeige gegen Unbekannt angekündigt.

Vier Wolfsrudelmitglieder wurden am späten Vormittag nördlich von Barco di Levico tot aufgefunden. Die Kadaver lagen in der Nähe des Radwegs am rechten Ufer des Flusses Brenta.

Laut einer Mitteilung der Autonomen Provinz Trient sollen nun Untersuchungen in einem speziellen Labor die genaue Todesursache klären. Der Trentiner Forstdienst geht jedoch von einer Vergiftung aus. Infolge dessen wird eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Die Beamten haben den Bürgermeister von Levico informiert und die toten Tiere geborgen. Gleichzeitig laufen weiterführende Analysen. In der Gegend war zuletzt die Präsenz eines Wolfsrudels festgestellt worden, nachdem eine Hirschkuh gerissen wurde.

Die Provinz rät dringend davon ab, mit Wildtieren in Kontakt zu treten – auch nicht, um den eigenen Hund zu schützen. Ein aktueller Vorfall in Canal San Bovo zeigt die Risiken: Eine Frau versuchte am Freitag, einen Wolf von ihrem Hund fernzuhalten. Das Tier wurde verletzt, konnte aber vom Tierarzt behandelt werden. Die Halterin blieb unverletzt.

Experten raten Hundebesitzern, ihre Tiere stets an der Leine zu führen und in Gefahrensituationen Distanz zu wilden Tieren zu wahren.