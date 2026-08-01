Zwei Tote und vier Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Messina

Von: importer

Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der sizilianischen Hafenstadt Messina am Donnerstag ist die Leiche eines zweiten Todesopfer geborgen worden. Dabei handelt es sich um eine Frau. Vier weitere Personen werden nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag noch unter den Trümmern vermisst. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unglück – vermutlich explodierte eine Gasflasche – verletzt. Nach Angaben der Rettungskräfte besteht für sie keine Lebensgefahr.

Bereits am Freitag war die Leiche eines 70-jährigen Mannes geborgen worden. Eine seiner Schwestern wird noch vermisst. Rund 70 Rettungskräfte waren im Einsatz. An der Unglücksstelle wurden bei der Suche nach Verschütteten auch Spürhunde und Drohnen eingesetzt.

Es war der Bürgermeister von Messina, Federico Basile, der die Vermutung äußerte, dass die Explosion einer Gasflasche die Ursache für den Einsturz gewesen sein könnte. Die Stadtverwaltung aktivierte nach den Worten von Basile das kommunale Krisenzentrum, um die verschiedenen Hilfsmaßnahmen zu koordinieren und betroffene Bewohner zu unterstützen. Der Regionalpräsident von Sizilien, Renato Schifani, sicherte der Stadt seine Unterstützung bei allen Maßnahmen zu.