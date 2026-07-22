100. Geburtstag: Gemeinde Brixen gratuliert Marselino Olivotto

Von: mk

Brixen – Anlässlich seines 100. Geburtstages überbrachte die Brixner Gemeinderätin Paula Bacher Herrn Marselino Olivotto die herzlichen Glückwünsche der Gemeinde. Die Überraschung ist sichtlich gelungen: Der Jubilar zeigte sich sehr erfreut über den Besuch und die überreichte Geburtstagsurkunde, die – wie er ankündigte – einen Ehrenplatz erhalten soll.

„Es ist immer wieder schön zu erleben, wie sehr sich Menschen über einen persönlichen Besuch freuen“, erzählt Gemeinderätin Paula Bacher. „Der Besuch bei Herrn Olivotto war besonders herzlich und unterhaltsam. Er hat uns an vielen Erinnerungen aus seinem bewegten Leben teilhaben lassen, und wir haben gemeinsam viel gelacht. Beeindruckend ist dabei vor allem, mit welcher Klarheit und Lebendigkeit er auch im Alter von 100 Jahren von seinen Erlebnissen erzählt.“

Marselino Olivotto, 1926 in Klausen geboren, blickt auf ein außergewöhnlich bewegtes Leben zurück. Als junger Mann wurde er im Zweiten Weltkrieg an die Front geschickt und für seinen Einsatz mit dem Kriegsverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach dem Krieg widmete er sich seinem beruflichen Weg und seiner Familie. Gemeinsam mit seiner Frau Graziella baute er sich ein erfülltes Familienleben auf. Heute ist er für seine Tochter und seine Enkelkinder ein wichtiger Mittelpunkt.

Die Gemeinde gratuliert Marselino Olivotto herzlich zu seinem besonderen Jubiläum und wünscht ihm weiterhin alles Gute, Gesundheit und viele schöne Momente im Kreise seiner Familie.