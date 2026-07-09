Araqchi berät mit Oman und Türkei über Lage am Golf

Von: APA/Reuters

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erörtert in getrennten Telefonaten mit seinen Amtskollegen aus dem Oman und der Türkei die jüngsten Entwicklungen in der Region. Im Mittelpunkt der Gespräche stehe insbesondere die Lage in der Straße von Hormuz, teilte Teheran mit. Die Beteiligten betonen demnach die Notwendigkeit, diplomatische Kanäle zu nutzen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. In der Meeresenge war der Schiffsverkehr Donnerstag nahezu zum Erliegen gekommen.

Lediglich zwei Tanker passierten nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran in der Früh Schiffsdaten und Branchenkreisen zufolge die Meeresstraße. Dabei handelte es sich um den unter US-Sanktionen stehenden iranischen Rohöl-Supertanker “Berg 1” sowie den unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Chemikalientanker “Well Sail”.