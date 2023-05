Autofahrer von drei Männern attackiert und geschlagen

Meran – In Meran ist ein Autofahrer von drei Männern angegriffen und geschlagen worden. Obwohl der Bürger den Vorfall den Carabinieri meldete, sei den Angreifern nichts geschehen, erklärt die Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Myriam Atz-Tammerle, entsetzt.

Der Vorfall hat sich offenbar am Sonntagnachmittag in Meran ereignet. „Ein Autofahrer wurde von einem anderen Fahrzeug beinahe gestreift, was ihn zu einer Vollbremsung zwang. Verärgert darüber betätigte der Autofahrer seine Hupe. Daraufhin hielt das andere Fahrzeug an, sperrte damit dem Autofahrer den Weg ab und drei Ausländer stiegen aus dem Fahrzeug aus. Sie näherten sich dem Wagen des Bürgers, griffen ihn an und schlugen ihn mehrmals durch das offene Fenster“, berichtet die Süd-Tiroler Freiheit.

Als der Bürger das Fenster schloss, hätten die Migranten noch gegen die Scheibe geschlagen. Erst als der Bürger nach seinem Handy griff und die Angreifer sowie das Kennzeichen ihres Fahrzeuges fotografierte, hätten die Angreifer aufgehört und seien weggefahren.

„Anschließend begab sich der Bürger zu den Carabinieri, um den Vorfall zu melden. Trotz Zeugen und Fotos sagten die Carabinieri dem Bürger, dass sie in dieser Situation nichts unternehmen könnten, da der Autofahrer keine sichtbaren Verletzungen aufwies und sein Fahrzeug keinen Schaden erlitten hatte“, so Atz-Tammerle. Die Carabinieri hätten dem Bürger geraten, sich in einem Krankenhaus untersuchen zu lassen. Sollten ihm Ärzte eine Krankschreibung ausstellen, würde man weitere Maßnahmen ergreifen können.

„Es kann nicht sein, dass Ausländer Narrenfreiheit genießen und für Straftaten keine Konsequenzen befürchten müssen“, betont Atz-Tammerle. Sie warnt: „Solange dies so bleibt, werden Gewalt und Kriminalität weiterhin zunehmen.“

Die Landtagsabgeordnete wird den Vorfall im Landtag zur Sprache bringen. Sie fordert von der Landesregierung ein härteres Vorgehen gegen die „ausufernde Kriminalität im Land“.