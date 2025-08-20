Aktuelle Seite: Home > Politik > Bahnhof Terlan bleibt
Gemeinderat einigt sich auf Kompromisslösung

Bahnhof Terlan bleibt

Mittwoch, 20. August 2025 | 15:38 Uhr
Variante Bolzano-Merano a Terlano
Rendering: LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität
Schriftgröße

Von: luk

Terlan – Die Zukunft des Bahnhofs Terlan ist entschieden: Der Bahnhof bleibt bestehen, künftig sollen dort allerdings nur noch langsamere Züge halten. Schnellzüge werden den Ort künftig ohne Halt entlang des Etschdamms passieren.

Der Terlaner Gemeinderat hatte am Montagabend nach monatelangen Diskussionen über vier mögliche Varianten abgestimmt und sich schließlich für diese Lösung ausgesprochen. Vorgesehen ist, dass künftig nur jeder zweite Zug in Terlan halten wird. Der Halbstundentakt auf der Strecke Bozen–Meran bleibt dennoch gewährleistet.

Damit ist der größte Knackpunkt bei der geplanten neuen Trasse der Bahnstrecke zwischen Bozen und Meran behoben.

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
