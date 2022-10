Borkenkäfer: Die Situation ist ernst

Bozen – Die Borkenkäferschäden in Südtirols Wäldern sind immer deutlicher sichtbar. Was mit den Wäldern passiert, was unternommen wird und wie die Prognosen aussehen, darum geht es bei vier Infoabenden.­

­

Die Hälfte der Fläche Südtirols ist mit Wald bedeckt, 5000 Hektar davon sind vom Borkenkäfer befallen. Die Situation ist ernst. Südtirols Wäldern geht es derzeit nicht besonders gut. Land- und Forstwirtschaftslandesrat Arnold Schuler lädt deshalb, gemeinsam mit dem Direktor der Abteilung Forstwirtschaft, Günther Unterthiner, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, Interessensvertretungen, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger, zu vier Infoabenden in unterschiedlichen Bezirken ein. Landesrat Schuler und Abteilungsdirektor Unterthiner werden über die Ursachen des Problems und die Maßnahmen zur Bekämpfung des Borkenkäfers informieren und sich einer konstruktiven Diskussion stellen.

Die Infoabende finden im Oktober und November bei freiem Eintritt statt und beginnen jeweils um 20.00 Uhr:

am Montag, 24. Oktober 2022

in Vahrn, Haus Voitsberg, Voitsbergstraße 1;

am Montag, 7. November 2022

in Algund, Vereinshaus Peter Thalguter, Hans-Gamper-Platz 3;

am Mittwoch, 9. November 2022

in Bruneck, Michael-Pacher-Haus, Kapuzinerplatz 3;

am Dienstag, 15. November 2022

in Welschnofen, Haus der Dorfgemeinschaft, Romstraße 63.