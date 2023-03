Bozen: Sprachenstreit an der Schule flammt neu auf

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ist der Sprachenstreit an den Schulen erneut aufgeflammt. Der Hintergrund ist ein Rundschreiben der Direktorin des Schulsprengels Gries. Darin kündigt sie an, dass die Gespräche beim Elternsprechtag in der Grundschule nur auf Deutsch abgehalten werden.

In dem Schreiben heißt es weiter, dass Eltern, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, eine Vermittlungsperson mitnehmen können.

Bildungslandesrat Philipp Achammer hat sich laut der Nachrichtenagentur Ansa auf Nachfrage hinter das Rundschreiben gestellt: Die Kommunikationssprache an einer deutschen Schule sei schließlich deutsch. Jene Eltern, die ihre Kinder an einer deutschen Schule anmelden, müssen sich ebenfalls bemühen, die Schulsprache zu sprechen. Auch um ihr Kind unterstützen zu können. “Mein Kind lernt deutsch, ich aber nicht” sei keine gültige Herangehensweise, betont Achammer. Es könne nicht alles auf die Schulen abgeladen werden.