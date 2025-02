Bruneck: Diskussion über höhere Bodenversiegelung im Gemeinderat

Von: luk

Bruneck – Der Gemeinderat von Bruneck wird am Mittwoch, 26. Februar, mehrere Änderungen am Bauleitplan beraten. Im Fokus steht dabei die Erhöhung des Versiegelungsindex in verschiedenen Zonen, was eine Ausweitung der bebaubaren oder versiegelten Flächen bedeutet.

Während die Anpassung in der neuen Zone „Graben-Europastraße“ aufgrund der bereits bestehenden baulichen Strukturen als nachvollziehbar eingestuft wird, stoßen andere Änderungen bei den Grünen auf Kritik. Besonders umstritten ist die Erhöhung des Versiegelungsanteils in der „Schulzone West“ von bisher 50 Prozent auf 70 Prozent. Die Grünen hinterfragen diesen Schritt und fordern stattdessen eine Entsiegelung übermäßig bebauter Flächen. Auch die Landeskommission für Raum und Landschaft, Sektion Planung, hält eine Erhöhung auf maximal 60 Prozent für angemessen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kronplatz-Talstation in Reischach, wo der Versiegelungsindex auf 90 Prozent steigen soll – höher als in vergleichbaren Zonen an der Mittelstation und in Ried, wo eine Grenze von 80 Prozent gilt.

“Laut dem Gemeindeentwicklungsprogramm ist die Reduzierung der Versiegelung ein erklärtes Ziel. Die geplanten Anpassungen werfen daher Fragen zur Vereinbarkeit mit diesen Grundsätzen auf.” Die Grünen kündigten an, die Erhöhungen nicht mitzutragen.