Bürgermeisterin Zeller leistet ihren Eid

Meran – Am Mittwochabend hat Katharina Zeller vor dem neu gewählten Gemeinderat ihren Diensteid als Bürgermeisterin der Stadt Meran abgelegt. “Mit dieser konstituierenden Sitzung beginnt eine neue Phase für Meran. Eine Phase, in der wir gemeinsam Zukunft gestalten können”, betonte Zeller.

Im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung, die heute Abend unter dem Vorsitz des ältesten Ratsmitglieds Maria Magdalena Pircher Preims (SVP) stattfand, hat der neu gewählte Meraner Gemeinderat die Wahl der Bürgermeisterin sowie der neuen Gemeinderätinnen und -räte bestätigt.

Anschließend leistete Bürgermeisterin Katharina Zeller ihren Amtseid. “Mit dieser konstituierenden Sitzung beginnt eine neue Phase für Meran. Eine Phase, in der wir gemeinsam Zukunft gestalten können. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind groß – aber ich bin überzeugt: Wenn wir einander zuhören, wenn wir den Dialog suchen und uns vom Gemeinsamen leiten lassen, können wir viel erreichen. Ich danke allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ich danke auch jenen, die kritisch bleiben – denn Demokratie lebt vom Austausch, vom Widerspruch und vom Ringen um die besten Lösungen” betonte Zeller in ihrer Ansprache.

“Ich wünsche mir, dass wir in diesem Gemeinderat respektvoll, offen und lösungsorientiert miteinander arbeiten. Dass wir als gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Menschen in dieser Stadt immer wieder den Blick heben – über den Tag hinaus, über Parteigrenzen hinweg. Ich bin bereit, mit Ihnen allen diesen Weg zu gehen. Nicht als Einzelkämpferin, sondern als Teil eines Teams – getragen von Bürgernähe, Transparenz und einer klaren Vorstellung davon, was Meran in den nächsten Jahren braucht. Packen wir es an – mit klarem Blick, mit Mut und Entschlossenheit und mit ganzem Herzen für unsere Stadt”, so Zeller.

Die Wahl der/des Vorsitzenden des Gemeinderates und der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters der/des Vorsitzenden des Gemeinderates sowie die Diskussion und Genehmigung des programmatischen Dokuments der neugewählten Bürgermeisterin und des Vorschlags der Bürgermeisterin zur Zusammensetzung des Gemeindeausschusses wurden auf die nächste Sitzung des Stadtparlaments am Dienstag, 10. Juni vertagt.