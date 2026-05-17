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NATO-Kampfjets wegen Drohne über Lettland aktiviert

Drohnenalarm in Lettland: Flugobjekt durchquerte Luftraum

Sonntag, 17. Mai 2026 | 09:18 Uhr
NATO-Kampfjets wegen Drohne über Lettland aktiviert
APA/APA/AFP (Themenbild/nicht aktuell)/ANGELOS TZORTZINIS
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Von: APA/dpa

Im Baltikum haben die Streitkräfte des EU- und NATO-Mitglieds Lettland Bewohner über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Das Flugobjekt sei in der Früh in den Luftraum eingedrungen und habe diesen dann wieder verlassen, teilten die Streitkräfte am Sonntag mit. Kampfjets der NATO seien aktiviert worden, hieß es, ohne nähere Angaben. In der Vergangenheit kam es bereits zu Explosionen durch Drohnenvorfälle auf lettischem Gebiet.

“Solange die russische Aggression in der Ukraine andauert, ist es möglich, dass es erneut zu Vorfällen kommt, bei denen ausländische Drohnen in den lettischen Luftraum eindringen oder sich diesem nähern”, teilte das Militär weiter mit. Der Luftraum werde ständig überwacht, gemeinsam mit den NATO-Verbündeten sei auch schnelle Reaktion auf Bedrohungslagen gewährleistet.

In diesem Monat war ein kaum genutztes Öllager mit leeren Tanks in Rezekne im Osten des Landes getroffen worden. Bei dem Vorfall waren zwei fehlgeleitete ukrainische Drohnen nahe der russischen Grenze abgestürzt. Niemand wurde verletzt. Der Zwischenfall löste eine politische Krise in dem Land aus, bei der erst Verteidigungsminister Andris Spruds und dann Regierungschefin Evika Silina zurücktrat.

Im Zuge des Ukraine-Krieges kam es zuvor bereits zu mehreren Drohnenvorfällen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden Landes. Silina hatte Spruds deshalb Versäumnisse bei der Drohnenabwehr vorgeworfen.

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