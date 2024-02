Ehemaliges Militärgelände in Eppan: Wird mit zweierlei Maß gemessen?

Eppan – Die Freie Liste Eppan zeigt sich über die kürzlich erfolgte unentgeltliche Übertragung vom Land an die Gemeinde Brixen der Militärareale der ehemaligen Reatto und Schenoni Kasernen verwundert. Es geht immerhin um 26.000 Quadratmeter. Was in Brixen möglich geworden ist, müsste eigentlich auch für Eppan gelten. Beim „Rast-Wiesen“-Areal auf dem ehemaligen Militärgelände wurde nie von einer unentgeltlichen Vereinbarung zwischen Land und Gemeinde Eppan gesprochen.

Die Freie Liste Eppan stellt die Frage in den Raum, warum bei der Übertragung von ehemaligen Militärarealen nicht in allen Gemeinden die gleichen Regeln gelten. Für die Freie Liste Eppan lobenswert ist hingegen die Tatsache, dass endlich die freigewordenen Flächen im Interesse der Bevölkerung verwendet und gestaltet werden können.