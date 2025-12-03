Aktuelle Seite: Home > Politik > Erneuerung von Seniorenbeirat: Grüne in Meran wollen mehr Tempo
Beschlussantrag

Erneuerung von Seniorenbeirat: Grüne in Meran wollen mehr Tempo

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 18:29 Uhr
Senior Mann
pixabay.com
Von: mk

Meran – Die Grüne Stadtliste Meran betont, dass der Seniorenbeirat der Stadtgemeinde Meran seit dem Bestehen der neuen Regierung noch nicht erneuert und folglich auch nicht einberufen worden sei.

„Es muss hervorgehoben werden, dass dieser Beirat ein unabhängiges, beratendes Gremium ist, das sich mit den Anliegen älterer Bürgerinnen und Bürger befasst und die Aufgabe hat, die aktive Teilhabe älterer Menschen am Gemeindeleben zu fördern und Projekte zur sozialen Integration sowie zum aktiven Altern zu unterstützen“, so die Grünen.

Der Beirat berät die politischen Organe der Gemeinde in allen Fragen, die ältere Menschen betreffen. Laut Art. 5 der geltenden Geschäftsordnung– Zusammensetzung, Gründung und Amtsdauer- bleibe der Beirat ebenso lange im Amt wie der Gemeinderat, der ihn ernannt habe, und werde nach der Neubildung des Gemeinderates erneuert. „Dies ist bis heute nicht geschehen“, erklären die Grünen.

Die Grüne Stadtliste hebt in ihrem Beschlussantrag die Wichtigkeit dieses Gremiums hervor, da die Anliegen der älteren Bürgerinnen und Bürger für das Allgemeinwohl ausschlaggebend seien.

Bezirk: Burggrafenamt

