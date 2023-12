Gegen Koalitionsverhandlungen: „Wisst ihr noch, woran ihr glaubt?“

Bozen – Wie von den Organisatoren von der Bewegung „No Excuses“ angekündigt, protestierten am Donnerstagabend erneut Dutzende von Menschen gegen eine mögliche Koalition der SVP mit den Parteien Fratelli d’Italia, der Lega und den Freiheitlichen.

Wie vor einer Woche zogen die Demonstranten durch die weihnachtliche Innenstadt von Bozen und skandierten Lieder und Sprechchöre. „Wir sind hier, wir sind laut, wisst ihr noch, woran ihr glaubt?“, so Dutzende von Demonstranten, die gegen die Koalitionsverhandlungen protestierten.

Die Koalitionsverhandlungen wurden unterdes fortgeführt. Während am Mittwoch insbesondere die Sachbereiche Autonomie, Integration, Migration und Sicherheit besprochen worden waren, standen am Donnerstag die Themen Prävention und Ehrenamt im Mittelpunkt der Koalitionsgespräche. Im Bezug auf den Fortgang der Arbeiten seinen die Verhandler laut ihren eigenen Aussagen im Zeitplan. Die Verhandlungen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.