Erntehelfer brauchen negativen PCR-Test bei Einreise

Bozen – Rund 8.000 Erntehelfer aus Bulgarien und Rumänien sowie aus Nicht-EU-Ländern, die in Südtirol arbeiten wollen, müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Der Test darf nicht älter als drei Tage sein. Wer keinen mitbringt, muss 14 Tage lang am Hof in Quarantäne, wie Landeshauptmann Arno Kompatscher gegenüber den „Dolomiten“ bestätigt. Er will in Kürze die entsprechende Verordnung unterzeichnen.

„Die Kunst ist, die Ernte zu sichern und das Infektionsrisiko zu minimieren“, erklärt Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler.

