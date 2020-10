Erste Sondierungsgespräche in Meran

Meran – Die endgültigen Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2020 liegen vor und es gilt nun eine neue Stadtregierung zu bilden.

Bürgermeister Paul Rösch wird sich am morgigen Donnerstag mit den Delegationen aller im neu gewählten Meraner Gemeinderat vertretenen Parteien treffen. Dabei sollen die wichtigsten Themenbereiche besprochen und eventuelle weitere Koalitionsverhandlungen vereinbart werden.

Am frühen Vormittag stehen gleich die Gespräche mit den Ratsmitgliedern der Bürgerlisten Alleanza per Merano und La Civica per Merano auf dem Programm. Anschließend wird sich Rösch mit den Vertreterinnen und Vertretern der SVP und des PD treffen.

Am Nachmittag empfängt dann der Bürgermeister die Delegationen der Lega, Fratelli d’Italia, Die Freiheitlichen und Süd-Tiroler Freiheit.