Freiheitliche fordern „messbare Fortschritte statt grüner Show-Politik“

Bozen – „Damit Südtirol in Sachen Umweltschutz nach vorne kommt, müssen wir das Potenzial bei den erneuerbaren Energien endlich ausschöpfen und deren volle Bandbreite nutzen“, so die Freiheitlichen in einer Aussendung zum morgigen Weltumwelttag.

Der Ausbau erneuerbarer Energien sei ein zentrales Element für mehr Umweltschutz und biete die Chance, langfristig bezahlbare Energie für Bürger und Betriebe zu garantieren sowie über eine weitestgehende energetische Selbstversorgung unabhängiger von geopolitischen Entwicklungen und internationalen Konzernen zu sein, so die freiheitliche Parteiobfrau Sabine Zoderer.

„Bedauerlicherweise legten die SVP-geführten Landesregierungen ihren Fokus in den letzten Jahren vor allem auf die großen Wasserkraftwerke und den Stromexport, während die vielen anderen innovativen Formen der nachhaltigen Energieerzeugung völlig vernachlässigt wurden“, so die F-Obfrau.

Wenn die „selbsternannte Nachhaltigkeits-Landesregierung“ ihren unzähligen Versprechen im Bereich Umweltschutz und erneuerbaren Energien gerecht werden wolle, müsse sie endlich den Schalter umlegen und von der Ankündigungs- und Show-Politik à la Nachhaltigkeitstage ins Handeln kommen. „Das volle Potenzial Südtirols in den Bereichen Wasserkraft, Fotovoltaik, Biogas, Düngererzeugung oder Windkraft muss aktiviert und zum Nutzen aller erschlossen werden“, so Zoderer.

Die Freiheitlichen stünden für einen sozialverträglichen Umweltschutz mit Hausverstand. „Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit müssen einen Mehrwert für unsere Gesellschaft darstellen, mit wirtschaftlichem Wachstum in Einklang gebracht werden und dürfen nicht zu finanziellen Belastungen oder Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten führen“, heißt es abschließend in einer Aussendung.