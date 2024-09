Fünf Stunden Luftalarm in Kiew – Putin siegessicher

Von: APA/Reuters/dpa/TASS

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Montag von Schwärmen russischer Kampfdrohnen angegriffen worden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs waren Flugabwehreinheiten stundenlang damit beschäftigt, mehrere Angriffswellen abzuwehren. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte unterdessen, dass Russland “alle seine Ziele” in der Ukraine erreichen werde.

“Die Wahrheit ist auf unserer Seite! Alle gesteckten Ziele werden erreicht werden”, betonte der Kreml-Tyrann in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft anlässlich des zweiten Jahrestages der von Russland beanspruchten Annexion von vier Regionen in der Ukraine. Der Westen habe “systematisch Hass und radikalen Nationalismus gepflanzt, Feindschaft gegen alles Russische geschürt, Waffen geliefert, Söldner und Berater geschickt, die ukrainische Armee auf einen neuen Krieg vorbereitet”, so Putin, der die Notwendigkeit des Angriffskriegs als “voll bestätigt” rechtfertigte. Ein halbes Jahr nach dem russischen Einmarsch – der eigentlich nur wenige Tage dauern sollte – in die Ukraine im Februar 2022 hatte Russland die ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson für annektiert erklärt. Moskau kontrolliert diese Regionen jedoch jeweils nur teilweise.

“Mehrere feindliche Drohnen befinden sich über und in der Nähe der Hauptstadt”, teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko über den Messengerdienst Telegram mit. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Explosionen in Kiew, die auf den Einsatz von Flugabwehrsystemen hindeuteten. Objekte seien in der Luft getroffen worden. Berichte über Schäden oder Opfer durch die jüngsten Angriffe lagen zunächst nicht vor. Der nächtliche Luftalarm dauerte länger als fünf Stunden.

Seit etwa ein Uhr morgens (Ortszeit) herrschte in Kiew, der umliegenden Region und der gesamten Ostukraine Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor mehrere Gruppen russischer Drohnenangriffe auf Kiew und die Westukraine gemeldet. Zudem sei gegen 04:40 Uhr Ortszeit der Start mehrerer gelenkter Bomben aus russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine registriert worden, teilte das Militär mit.

Die Regierung in Moskau äußerte sich zunächst nicht zu den Angriffen. Russland hatte im September mehrere Luftangriffe auf Kiew und andere Teile der Ukraine geflogen, die sich gegen die Energie-, Militär- und Verkehrsinfrastruktur des Landes richteten und bei denen Dutzende Zivilisten ums Leben kamen.

Im Gebiet Mykolajiw im Süden der Ukraine wurde dagegen ein nicht näher bezeichnetes Infrastrukturobjekt durch eine russische Drohne in Brand gesteckt. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass landesweit von 73 angreifenden Drohnen 67 abgeschossen worden seien. Die Ukraine wehrt seit mehr als zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab.