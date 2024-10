Für Wirth Anderlan ist Austritt von Colli „schwer nachvollziehbar“

Von: mk

Bozen – Der Neo-Landtagsabgeordnete Jürgen Wirth Anderlan reagiert gelassen auf den Austritt von Andreas Colli aus der JWA-Fraktion – zumindest nach außen hin.

“Ich wusste, dass Andreas bereits seit längerer Zeit mit seiner Rolle im Landtag hadert. Ich habe ihm deshalb auch mehrfach ein klärendes Gespräch angeboten, worauf er jedoch nie eingegangen ist. Für mich war es von Anfang an klar, dass die Liste JWA im Landtag aus unabhängigen Kandidaten besteht, die frei und selbstbestimmt ihrer Arbeit nachgehen. Ohne Fraktionszwang“, schreibt der Kalterer in einer Aussendung.

Genau deshalb habe man bei der Liste JWA seit ihrer Gründung betont: „Wir wollen, dass Menschen gewählt werden, keine Parteien.“

„Das habe ich Andreas gegenüber auch immer so geäußert“, erklärt Wirth Anderlan weiter. „Insofern finde ich es schwer nachvollziehbar, dass er sich für diesen Schritt entschieden hat. Nichtsdestotrotz bin ich dankbar für den gemeinsamen Weg und seine geleistete Arbeit, wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und hoffe auch künftig auf eine gute Zusammenarbeit im Landtag.“

Wirth Anderlan war vor den Landtagswahlen vor allem durch Proteste gegen die Corona-Maßnahmen aufgefallen. Für Negativ-Schlagzeilen sorgte er zuletzt durch Auftritte bei FPÖ-Veranstaltungen in Österreich und vor allem durch Kontakte zu Martin Sellner. Dieser gilt als Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich.

Colli tritt gab als Grund für seinen Schritt den Umstand an, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gebe, wie Landtagsarbeit funktionieren soll. Die Anträge der Liste würden oft abgelehnt, was für ihn unbefriedigend sei, da konstruktive Lösungen fehlen würen. Der Kastelruther will künftig als parteiloser Abgeordneter eigenständig agieren.