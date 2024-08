Gabriele Morandell ist neue Generalsekretärin der Region

Von: mk

Bozen/Trient – Gabriele Morandell ist die neue Generalsekretärin der Autonomen Region Trentino-Südtirol. Die Regionalregierung hat den entsprechenden Beschluss genehmigt und die Gemeinde Brixen ersucht, Frau Morandell, die dort als Vizegeneralsekretärin tätig ist, in die Stellung einer Abordnung zu versetzen.

Die neue Generalsekretärin ersetzt die Leiterin der Abteilung IV, Antonella Chiusole, welche seit 1. März 2024 vorübergehend von der Regionalregierung mit dieser Aufgabe betraut war, nachdem Micheal Mayr den Auftrag als Generalsekretär niedergelegt hatte, um die Leitung des Ressorts Gesundheitsvorsorge und Gesundheit der Autonomen Provinz Bozen für den neu gewählten Landesrat Hubert Messner zu übernehmen.

Gabriele Morandell ist 1968 in Kaltern geboren und ist in Brixen wohnhaft. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck erwarb sie das Befähigungszeugnis zur Ausübung der Aufgaben einer Grundbuchführerin, später die Befähigung als Rechtsanwältin sowie jene als Gemeindesekretärin.

Von 1995 bis 1998 war sie Leiterin des Rechts- und Vertragsamtes der Gemeinde Kastelruth, wo die Ausarbeitung von Verträgen und die Rechtsberatung der Organe und der Verwaltung in den verschiedensten Bereichen den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildeten.

Von 1998 bis 2001 wirkte sie als Rechtsanwältin und Leiterin des Rechtsamtes der Freien Universität Bozen und war unter anderem für die anwaltliche Vertretung der Universität vor Gericht und die Rechtsberatung der Universitätsverwaltung und der Fakultäten zuständig.

2001 übernahm sie den Auftrag als Vizegeneralsekretärin der Gemeinde Brixen und wurde 2014 zur Volksanwältin des Landes Südtirol ernannt. Dieses Amt hatte sie bis 2023 inne.

„Ich fühle mich zutiefst geehrt und bin dankbar für das Vertrauen, das die Regionalregierung in mich setzt, indem sie mir diese wichtige Aufgabe anvertraut. Ich werde mich mit Hingabe und Leidenschaft für das Wohl der Region Trentino-Südtirol einsetzen und meine Arbeit mit demselben Engagement und derselben Professionalität ausführen, die meine bisherige Laufbahn geprägt haben. Ich danke allen, die mich auf meinem beruflichen Weg unterstützt und begleitet haben, und ich bin bereit, mich dieser neuen Herausforderung mit Begeisterung und Verantwortungsbewusstsein zu stellen,“ erklärte Gabriele Morandell.