Gemeinsam gegen Ausgrenzung

Am 1. März ist Zero discrimination day

Von: luk

Bozen – „Wir stehen beieinander“ ist das Motto der Social-Media-Kampagne der Antidiskriminierungsstelle anlässlich des Zero Discrimination Day am 1. März.

In der Kampagne kommen die Verantwortliche der Antidiskriminierungsstelle, Priska Garbin und Mitglieder des Beirates der Antidiskriminierungsstelle zu Wort. Gemeinsam teilen sie ihre Visionen für ein friedvolles Zusammenleben, verweisen auf die Notwendigkeit Vorurteile und Verhaltensmuster zu hinterfragen und verweisen auf konkrete Beispiele von Diskriminierung, wie normalisierter Ausgrenzung, physische Gewalt bis zu Informationen nur in digitaler Form.

Die Kampagne ist in den kommenden Tagen auf den socialmedia Kanälen der Antidiskriminierungsstelle und des Südtiroler Landtages abrufbar und wird in den öffentlichen Zügen gezeigt.

Die Vereinten Nationen haben den Zero discrimination day erstmals im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Ziel dieses Tages ist es, eine Welt zu schaffen, in der jeder frei und in Frieden leben kann, unabhängig von seiner Hautfarbe, Herkunft, Religion, Behinderung, Alter Geschlecht oder sexuellen Identität. Gleichzeitig soll der Tag weltweit Aufmerksamkeit auf den Kampf für die Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung lenken.

“Es gibt viele Wege”, so Priska Garbin, “sich gegen Diskriminierung einzusetzen und eine inklusive Gesellschaft zu fördern. Lassen Sie uns am Zero Discrimination Day und darüber hinaus gemeinsam daran arbeiten, eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch respektiert und geschätzt wird.”

Info

Die Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige Anlaufstelle mit dem Ziel, das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung umzusetzen und den Grundsatz, dass alle Menschen die gleiche Würde haben, zu fördern. Sie befindet sich in der Cavourstraße 23 c in Bozen – Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr – Tel. Nr. 0471946020, E-Mail: info@antidiskriminierungsstelle.bz.it