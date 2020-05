Gesundheitswesen von Akut-Phase eins in Phase zwei

Bozen – Wie gelingt der Übergang von der akuten Phase der Corona-Krise in die Phase zwei in der Gesundheitsversorgung? Diesem Thema ist die heutige Landesmedienkonferenz um 16.30 Uhr gewidmet.

Nach einer nie dagewesenen akuten Phase der Covid-19-Infektionen, die das Südtiroler Gesundheitssystem vor extreme Herausforderungen gestellt hat, konnte nun die stufenweise Rückkehr zum Normalbetrieb organisiert werden.

Darüber berichten Gesundheitslandesrat Thomas Widmann, der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs Florian Zerzer, der Medizinische Einsatzleiter Marc Kaufmann sowie die vier Direktoren der vier Gesundheitsbezirke Christine Zelger, Irene Pechlaner, Walter Amhof und Umberto Tait heute in der Landesmedienkonferenz um 16.30 Uhr in deutscher Sprache und um 17.00 Uhr in italienischer Sprache.