Gründung einer eigenen Städte-Plattform geplant

Von: Ivd

Bozen – Noch innerhalb 2024 soll eine eigene Städte-Plattform eingerichtet werden. Als Vorbild dazu dient die bereits bestehende Plattform Land. Landeshauptmann Kompatscher, der für die Anliegen der Städte beauftragte Mehrheitsvertreter Angelo Gennaccaro und Gemeindenpräsident Schatzer haben heute in einem Arbeitstreffen die Weichen für die Gründung dieser neuen Plattform gestellt.

Im Koalitionsprogramm hat die Regierungsmehrheit sich auch mit den Bedürfnissen und Anliegen der städtischen Gemeinden befasst. „Dem Beispiel der bereits bestehenden Plattform Land folgend soll eine Städteplattform geschaffen werden, die Lösungsansätze für spezifisch urbane Bedürfnisse etwa in den Bereichen Sicherheit, Wohnen, Verkehr erarbeitet“, fasst Landeshauptmann Kompatscher das Ziel dieser neuen Plattform zusammen.

Gemeindenpräsident Schatzer hat bereits seitens des Gemeindenverbandes grünes Licht für eine eigene Städteplattform gegeben. „Wir werden jetzt zügig mit dem Land den rechtlichen Rahmen und die Trägerschaft abklären, um dann zusammen mit Südtirols Städten diese neue Zusammenarbeit zu konkretisieren“, so Präsident Schatzer.

Der seitens der Regierungsmehrheit mit der Koordination der Städteanliegen betraute Landtagsabgeordnete Angelo Gennaccaro hat bereits in direkten Kontakten mit Städtevertretern von Bozen, Meran, Brixen, Bruneck und Leifers die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ausgelotet. „Mit dieser neuen Städte-Plattform wollen wir die Anliegen unserer urbanen Zentren, die vielfach anders gelagert sind als etwa in kleineren Gemeinden, verstärkt in den Mittelpunkt rücken“, betont Gennaccaro.

Im heutigen Treffen wurde zwischen Landeshauptmann Kompatscher, Gemeindenpräsident Schatzer und Städtekoordinator Gennaccaro der Fahrplan zur Gründung der neuen Städteplattform festgelegt. Ziel ist es, noch innerhalb 2024 die neue Städte-Plattform zu gründen.