Grüne fordern kontinuierliches Pestizidmonitoring auf Spielplätzen

Bozen – Nun ist der Frühling angekommen, damit nimmt der intensive Obstanbau und somit auch der Einsatz von Pestiziden wieder Fahrt auf. Gleichzeitig wächst die Sorge um die Gesundheit der Menschen, die in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen leben oder diese besuchen. Das schreiben die Grünen in einer Aussendung.

“In den letzten Jahren wurden häufig Grasproben von Spielplätzen in der Nähe von landwirtschaftlichen Obstanbaugebieten untersucht, und die Ergebnisse waren manchmal besorgniserregend. Die Grüne Fraktion ist sich der Problematik der Pestizidabdrift stets bewusst und macht die Landesregierung regelmäßig auf die Sorgen der Familien aufmerksam”, heißt es weiter.

“Eine vor kurzem veröffentlichte Studie (‘Pesticide drift mitigation measures appear to reduce contamination of non-agricultural areas, but hazards to humans and the environment remain’) fand heraus, dass das Risiko für die Menschen durch Abdrift weiterhin erheblich sei. Daher waren wir sehr überrascht, als Landesrat Schuler uns am 30. März mitteilte, dass für 2023 keine weiteren Entnahmen von Proben auf Spielplätzen geplant seien. Wir sind vielmehr der Meinung, dass Gesundheit, insbesondere die Gesundheit von Kindern, immer höchste Aufmerksamkeit verdient hat“, so Hanspeter Staffler „deshalb fordern wir in einem Beschlussantrag die Landesregierung auf, die so genannten sensiblen Zonen in Südtirol weiterhin zu überwachen. Die Bevölkerung soll rechtzeitig über die Ergebnisse informiert werden und gegebenenfalls müssen wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesundheit der Menschen zu gewährleisten. Außerdem fordern wir, dass die von Umweltorganisationen und Bürger:innen eingesandten und bezahlten Proben vom Landeslabor auch in Zukunft analysiert werden sollen.” Der Beschlussantrag kommt nächste Woche zur Behandlung ins Plenum des Landtages.