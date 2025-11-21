Aktuelle Seite: Home > Politik > Grünen warnen vor „erstarrter Gesellschaft, die das gar nicht sein will“
Sprachenbarometer

Grünen warnen vor „erstarrter Gesellschaft, die das gar nicht sein will“

Freitag, 21. November 2025 | 17:30 Uhr
sy sprache bildung schule zweisprachigkeit
fotolia.de/Marijus - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Nach zehn Jahren gibt es wieder eine neue Ausgabe des ASTAT-Sprachenbarometers. „Wir sehen darin eine interessante Abbildung der Südtiroler Gesellschaft – und es werden auch einige politische Dauerdebatten in ein neues Licht gerückt!“, so die grünen Abgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer und Zeno Oberkofler in einer ersten Stellungnahme.

Besonders bemerkenswert seien die Aussagen, die zum Spracherwerb gemacht werden. „Tragische Konstante aller Studien der letzten Jahre ist die Schwierigkeit des Spracherwerbs im mehrsprachigen Südtirol,“ so die grüne Fraktionsvorsitzende Brigitte Foppa. „Unglaubliche 96 Prozent sprechen im Sprachenbarometer von dieser Schwierigkeit.“ Zurückgeführt werde sie laut den Befragten auf eine stark getrennte Gesellschaft – und auf ein „Schulsystem, das den Anforderungen nicht gerecht wird“. Das finden 46 Prozent der italienischen und 34 Prozent der deutschen Sprachgruppe. „Bemerkenswert ist das insofern, als in der politischen Diskussion gerade das auf Trennung ausgerichtete Schulsystem auch von der SVP als unumstößlich und auch nicht erweiterbar gezeichnet wird. Das geht an der Realität deutlich vorbei,“ sagen die Grünen.

Dass die Säulen des Zusammenlebens, wie bisher konstruiert, brüchig würden und dringend erneuert werden müssten, würden auch die – auch in diesem Sprachenbarometer wieder – sehr vorsichtig erhobenen Daten zu den Sprachgruppen im Land zeigen. Neun Prozent der Bevölkerung geben an, zwei oder mehrere Muttersprachen zu haben. 26.300 Personen, vor allem im Unterland und in Bozen lebend, sind deutsch-italienisch-erstsprachig. Das Sprachenbarometer sagt ausdrücklich, dass die gefühlte Sprachgruppe nicht mit der „amtlichen“ Sprachgruppe übereinstimmen muss. „Auch dies ein Zeichen, dass das starre Raster (deutsch-italienisch-ladinisch) nur zum Teil die Realität widerspiegelt“, so die Grünen.

Besonders bemerkenswert sei der nur mehr lauwarme Zuspruch zum ethnischen Proporz: 46 Prozent finden ihn im Europa ohne Grenzen überholt, 56 Prozent warnen vor negativen Auswirkungen auf die Qualität der Dienstleistungen.

„Das Zusammenspiel dieser Entwicklungen bestätigt das Bild einer mehrsprachigen Gesellschaft, welche sich langsam, aber stetig wandelt“, heißt es vom Landesstatistikinstitut ASTAT. „Dem ist zuzustimmen. Die politische Mehrheit täte gut daran, diese Entwicklungen genau anzuschauen und ihnen Rechnung zu tragen – gerade und vor allem im Hinblick auf die Schuldebatten und auf den Wunsch nach mehrsprachigen Modellen. Wenn unser Gesetzentwurf zum mehrsprachigen Schulmodell als Zusatzangebot in den nächsten Monaten in den Landtag kommt, werden wir auf diese Daten verweisen. Schauen wir, ob die erhobenen Wünsche der Bevölkerung zur politischen Vertretung vorgedrungen sein werden,“ so Foppa, Rohrer und Oberkofler abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
36
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
28
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 