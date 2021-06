Heimatbund zeigt sich solidarisch mit Eppaner Schützen

Bozen/Girlan – In der Nacht auf den Fronleichnam-Sonntag haben unbekannte Täter in Girlan in der Gemeinde Eppan drei Südtiroler Landesfahnen am Dorfplatz beim Martinskeller und in Geschleier herunter geschnitten und die Fahnenstangen beschädigt.

Der Obmann des Südtiroler Heimatbundes, Roland Lang, hat heute in einem Gespräch mit Maximilian Schmid, dem jungen Hauptmann der Eppaner Schützenkompanie, die den Namen des Südtiroler Freiheitskämpfers „Sepp Kerschbaumer“ trägt, seine Solidarität bekundet. Die Schandtat rufe Abscheu bei allen heimatliebenden Menschen hervor.

Der Heimatbund ist überzeugt: Es handelt sich nicht um einen Lausbubenstreich, sondern es um eine zielgerichtete Provokation. Es sei kein Zufall, dass dies in der Heimatgemeinde des Begründers des Befreiungsausschusses Südtirol (BAS), Sepp Kerschbaumer, geschieht. In Erinnerung an dessen Widerstandsbewegung und an die Feuernacht vor 60 Jahren finde an diesem Samstagabend, 12. Juni, in Frangart (Eppan) eine Veranstaltung des Südtiroler Schützenbundes und des Südtiroler Heimatbundes statt. „Ohne den Einsatz mutiger Tiroler Freiheitskämpfer gäbe es keine Sonderrechte für Südtirol und auch der weitere Weg für ein zukünftiges freies europäisches Land Tirol wäre verschlossen“, erklärt der Heimatbund.

Angesichts dieses Vorfalls von Vandalismus in Girlan bittet der Schützenhauptmann Maximilian Schmid eventuelle Zeugen, denen in der Nacht auf Sonntag in Girlan verdächtige Personen aufgefallen sind, sich mit ihm beziehungsweise mit anderen Mitgliedern der Schützenkompanie Eppan in Verbindung zu setzen. Schmid hat bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Der Vorfall der soll nicht ungesühnt bleiben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 100 Euro, da auch die Fahnenstangen repariert werden müssen“, erklärt der Heimatbund.

Lang hat dem jungen Hauptmann Maximilian Schmid zugesichert, dass am nächsten Samstag bei der Veranstaltung in Frangart unter den SHB-Mitgliedern eine Geldsammlung eingeleitet wird, um die drei gestohlenen Fahnen und die beschädigten Fahnenstangen zu ersetzen.