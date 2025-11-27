Aktuelle Seite: Home > Politik > Höfler-Gasse am Naturnser Sonnenberg vorbildlich instandgesetzt
Historisch wertvoller Wanderweg

Höfler-Gasse am Naturnser Sonnenberg vorbildlich instandgesetzt

Donnerstag, 27. November 2025 | 17:19 Uhr
sonnenberg_2
Marktgemeinde Naturns
Von: mk

Naturns – Der Naturnser Sonnenberg ist ein richtiges Wanderparadies. Zahlreiche Wege erschließen die Natur- und Kulturlandschaft. Die Instandhaltung dieser Wege ist eine dauerhafte Aufgabe.

Der Naturnser Sonnenberg bietet eine Vielzahl von Wanderwegen für verschiedene Schwierigkeitsgrade, darunter der beliebte Meraner Höhenweg für mehrtägige Touren, der Sonnenberger Panoramaweg zwischen Naturns und Partschins und kürzere Spaziergänge in tieferen Lagen wie der Wallburgweg.

Die Seilbahn Unterstell ist dabei ein zentraler Ausgangspunkt für Wanderungen im Naturpark Texelgruppe und ermöglicht einen schnellen Aufstieg. Durch die exponierte und sonnige Lage sind Wanderungen auch in der kalten Jahreszeit sehr reizvoll.

Die zahlreichen Kilometer an Wegen müssen aber auch mit viel Aufwand instandgehalten werden. Das funktioniert durch eine gute Partnerschaft zwischen dem AVS Untervinschgau, der Tourismusgenossenschaft und der lokalen Forstbehörde.

Erst vor kurzem ist eine vorbildliche Sanierung der historisch wertvollen Höfler-Gasse gelungen, bei der die Förster den kompletten Austausch des Zaunes vorgenommen haben. Die Gemeindeverwaltung dankt allen für den Einsatz zum Erhalt der Wege, der sowohl Gästen aber vor allem auch den einheimischen Berg- und Naturfreunden zugutekommt.

Bezirk: Burggrafenamt

