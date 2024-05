Hohe Wahlbeteiligung in Südafrika zeichnet sich ab

Von: APA/AFP

Bei der Parlamentswahl in Südafrika zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vor den Wahllokalen bildeten sich Mittwochabend lange Schlangen. Bei der eventuell historischen Wahl könnte der seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) erstmals seine absolute Mehrheit verlieren. Die Partei von Staatschef Cyril Ramaphosa müsste sich in diesem Fall Koalitionspartner suchen. Mit offiziellen Ergebnissen wird am Wochenende gerechnet.

27,6 Millionen Bürger in Südafrika konnten über die Besetzung des 400 Sitze starken Parlamentes abstimmen, das im Juni dann den neuen Präsidenten bestimmen wird. Die Wahlkommission erklärte, sie rechnete damit, dass deutlich mehr Menschen als bei der Wahl 2019 ihre Stimme abgeben. Damals stimmten 66 Prozent der registrierten Wählerinnen und Wähler ab.

Zweitplatzierter hinter dem ANC in den Umfragen war die Mitte-Rechts-Partei Demokratische Allianz. Ihr wurden 25 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Mit Spannung wurde auch das Abschneiden der neuen Partei MK des ehemaligen Präsidenten und ANC-Vorsitzenden Jacob Zuma erwartet, die in den Umfragen bei 14 Prozent lag. Die linksradikale Partei EFF von Ex-ANC-Funktionär Julius Malema könnte Meinungsforschern zufolge auf zehn Prozent der Stimmen kommen.

Die Wähler entschieden am Mittwoch auch über die Zusammensetzung der neun Provinzversammlungen. Die Wahllokale schlossen um 21.00 Uhr.