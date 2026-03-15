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Zerstörungen im Gazastreifen

Insider: Israel und Libanon vor Gesprächen über Waffenruhe

Sonntag, 15. März 2026 | 20:59 Uhr
Zerstörungen im Gazastreifen
APA/APA/AFP/BASHAR TALEB
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Von: APA/dpa/Reuters

Israel und der Libanon werden israelischen Vertretern zufolge in den kommenden Tagen voraussichtlich Gespräche führen. Ziel sei eine dauerhafte Waffenruhe, die eine Entwaffnung der Hisbollah vorsehe, sagten zwei israelische Vertreter Sonntagabend. Unterdessen wurden im Westjordanland und im Gazastreifen bei israelischen Attacken 16 Palästinenser getötet. Am Mittwoch öffnet nach COGAT-Angaben der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten für den begrenzten Personenverkehr.

Wie die für palästinensische Zivilangelegenheiten zuständige israelische Militärbehörde COGAT weiter mitteilte, war der Übergang zu Beginn des Krieges gegen den Iran geschlossen worden. Im Gazastreifen gilt seit Oktober eine Waffenruhe.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden mindestens 36 Palästinenser getötet. Seit Oktober seien fast 670 Menschen durch israelischen Beschuss ums Leben gekommen. Israel gab an, dass im gleichen Zeitraum vier Soldaten von Palästinensern im Gazastreifen getötet wurden.

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