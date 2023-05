Italien/Österreich – Eingebunden in das Interregprojekt Dolomiti LIVE „Bike und Natur“ in grenzüberschreitender Kooperation mit den Partnern, der Gemeinde Longarone und dem Tourismusverband Osttirol, sowie kofinanziert von der Europäischen Union, wird der Bikestop Niederdorf, am zentral gelegenen Von-Kurz-Platz, seiner Bestimmung übergeben.

Wenn man nicht gerade zu Fuß geht, sei Fahrradfahren die ökologischste Art der Fortbewegung. Es habe das Zeug zum Paradebeispiel, zum Inbegriff der Nachhaltigkeit. Emissionsfrei, leise, effizient, klimaschonend – darüber hinaus vielseitig, schnell, kostengünstig und gesundheitsfördernd. Der Fahrradtourismus nimmt ständig zu, so auch die Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen und Angeboten durch die Nutzer. Menschen steigen auf das Rad, um Ausflüge und Reisen zu unternehmen oder benutzen es, um sich zur Arbeit zu bewegen. Radverbindungen würden daher immer wichtiger, aber auch das Serviceangebot entlang der Radwege und ein nachhaltiges Verhalten der Radfahrer stehen im Fokus.

Mit dem Interregprojekt “Bike DL Bike und Natur”, haben die Gemeinde Longarone, der Tourismusverein Niederdorf (BZ) und der Tourismusverband Osttirol im CLLD-DL-Gebiet, grenzüberschreitend eine Lücke geschlossen, indem sie in den jeweiligen Abschnitten ihres Einzugsbereiches angemessene Dienstleistungen zur Verfügung stellen werden. Die am Projekt beteiligten Partner liegen entlang wichtiger Fernradwege, wie den Drauradweg, den Pustertaler Talradweg, oder den Dolomitenradweg, letztere sind auch Teil der Radstrecke München – Venedig.

Transparente und Fahnen weisen künftig auf den Bikestop am Von-Kurz-Platz von Niederdorf hin. Hier finden die Radler einen Outdoor Infototem und eine Radservice-Säule. Eine Weitere wurde direkt beim Zugbahnhof angebracht. Abschließbare Radständer und zusätzliche Sitzgelegenheiten mit Big Prints, die auf lokale Sehenswürdigkeiten verweisen. In unmittelbarer Nähe befinden sich Radverleihe mit Radservice, Einkaufsmöglichkeiten, sowie Restaurants und Bars für die Verpflegung. In Longarone wurden ein Rastplatz mit Unterstand, sowie Ladestationen direkt am Radweg neben den Fischteichen errichtet. In Osttirol wurde eine öffentliche W.C. Anlage und ein Rastplatz installiert. Ein Meeting für radaffine Beherbergungsbetriebe und ein Vademecum zur Sensibilisierung für die Umwelt runden das Projekt ab.

Ziel des Projektes ist auch, sich weiterhin gezielt auszutauschen, um den wachsenden Ansprüchen und den damit verbundenen Herausforderungen gerecht zu werden.