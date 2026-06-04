Israels Armee: Vier Hamas-Mitglieder im Gazastreifen getötet

Von: APA/dpa

Israels Armee hat trotz geltender Waffenruhe eigenen Angaben zufolge vier Hamas-Mitglieder im Norden des Gazastreifens getötet. Medizinische Kreise hatten zuvor neun Tote bei israelischen Angriffen auf Wohnungen in der Stadt Gaza in der Nacht auf Donnerstag gemeldet. Unter den Toten sind den Angaben zufolge auch die vier nun von Israel genannten Palästinenser sowie vier Angehörige von einem der Männer. Zudem sei dessen neun Jahre alte Tochter verletzt worden.

Laut Israels Armee gehörten alle vier Männer zum sogenannten “Allgemeinen Sicherheitsapparat” der Hamas. Dieser schütze unter anderem hochrangige Hamas-Leute und koordiniere deren Treffen, teilten das israelische Militär sowie der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet am Abend mit. Die vier hätten der Terrororganisation dabei geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Die Armee habe vor den Angriffen Schritte unternommen, um die Zivilbevölkerung zu schonen und etwa präzise Munition eingesetzt, hieß es weiter.

Die Hamas bestätigte zunächst nicht, dass es sich bei den vier getöteten Männern um Mitglieder der Islamistenorganisation gehandelt habe. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe

Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte zuletzt an, die militärische Kontrolle über den Gazastreifen von derzeit 60 auf 70 Prozent des Gebiets ausweiten zu wollen. Bei Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe hatte Israel noch 53 Prozent des Küstenstreifens kontrolliert.

Die zweite Phase des von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensplans sieht die Entwaffnung der militanten Palästinenserorganisation Hamas sowie einen schrittweisen Abzug israelischer Truppen vor. Anschließend soll der Wiederaufbau des im Krieg schwer zerstörten Palästinensergebiets beginnen. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung jedoch ab und konnte ihre Herrschaft in den weiterhin von ihr kontrollierten Gebieten seit Beginn der Waffenruhe wieder festigen. Der Hohe Repräsentant der UNO für Gaza, Nickolay Mladenov, erklärte im vergangenen Monat, ein Wiederaufbau des Gazastreifens sei ohne die Entwaffnung der Hamas nicht möglich.