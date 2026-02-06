Jahresprogramm der IT Dienste genehmigt

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat am 6. Februar das Jahresprogramm 2026 der IT‑Dienste der Südtiroler Informatik AG (SIAG) genehmigt. Für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau der digitalen Dienste werden rund 59 Millionen Euro im Haushalt 2026–2028 zweckgebunden.

Damit wird es der Inhouse-Gesellschaft SIAG ermöglicht, auch im Jahr 2026 zentrale IT-Dienstleistungen für das Land Südtirol, den Südtiroler Gemeindenverband und die Autonome Region Trentino-Südtirol zu erbringen.

„Als Inhouse‑Partner der öffentlichen Verwaltung tragen wir eine hohe Verantwortung für Stabilität, Sicherheit und Innovation der digitalen Infrastruktur des Landes“, unterstreicht Stefan Gasslitter, der Generaldirektor der Südtiroler Informatik AG (SIAG). „Das Jahresprogramm 2026 gibt uns einen klaren Rahmen, um die bestehenden IT‑Dienste verlässlich zu betreiben und gleichzeitig zielgerichtet in neue, bürgernahe Lösungen zu investieren.“

Das Jahresprogramm baut auf dem Dreijahresprogramm der IT‑Investitionen, das die Landesregierung am 30. Jänner genehmigt hat, und auf dem Dienstvertrag mit der SIAG, der am 30. Dezember 2025 beschlossen wurde und bis 31. Dezember 2028 gilt, auf. Die SIAG bietet über 350 IT‑Dienste, gegliedert in 23 Service Areas. Sie reichen vom IT‑Office & Support über digitale Dokumentenverwaltung, Online‑Dienste für Bürger, Schulen und Gesundheit, Familie und Soziales bis hin zu Geo‑Information, Natur und Umwelt, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie IT‑Security & Compliance. Auch Zukunftsthemen wie Data Intelligence und Artificial Intelligence sind Teil des Leistungsangebots.

„Mit dem Jahresprogramm 2026 sichern wir den verlässlichen Betrieb und die Weiterentwicklung der digitalen Dienstleistungen, auf die Bürgerinnen, Bürger und Verwaltung täglich angewiesen sind“, betont Josef T. Hofer, der Verantwortliche für den digitalen Wandel und Direktor der Abteilung Informatik. „Gleichzeitig schaffen wir Planungssicherheit für die SIAG und eine klare Grundlage für Investitionen in moderne, sichere IT‑Infrastrukturen.“

Die Kostenschätzungen für das Jahresprogramm seien gemeinsam mit der SIAG auf Basis der Wartung und des Betriebs der bestehenden Dienste sowie der zugrunde liegenden Lizenzverträge ausgearbeitet worden.