Jugendliche sammeln 500 Unterschriften für Jugendzentrum Gries

Von: Ivd

Bozen – Valentina, Nina, Marc, Leo und Lorenz sind die Mitglieder des Jugendrates in Gries. Sie waren letzte Woche sehr mutig und haben die Petition, die seit Frühjahr läuft, dem Stadtrat für Jugend Della Ratta im Saal des Stadtrates der Gemeinde Bozen übergeben. Leider war der Bürgermeister, der zunächst sein Kommen bestätigt hatte, kurzfristig verhindert. Die 14-Jährigen haben erklärt, was sie sich wünschen und brauchen: „Einen Ort, wo wir uns in unserem Stadtviertel mit Freunden treffen können, wo wir unter uns sind und wo wir Möglichkeiten haben zusammen zu spielen, Musik zu hören, zu kochen und uns in Werkstätten auszuprobieren.“

Unterstützt wurden sie von Mara Fink und Verena Reinstaller, Mitglieder von KIB – Kinder in Bozen, welche ehrenamtlich und mit viel Engagement das Vorhaben der Jugendlichen voranbringen. Die zwei Mütter betonten wie wichtig es für die Entwicklung der Jugendlichen sei, neben der Schule einen Ort zu haben, der konsumfrei und offen für alle ist. Die Jugendlichen sollen sich nicht auf der Straße oder in der Bar treffen müssen oder nur zu Hause rumhängen.

Das Team vom Jugenddienst Bozen bemüht sich nun seit Juni 2021 für ein Jugendzentrum in Gries. Gloria Frenademez, Präsidentin des Jugenddienstes Bozen: „Die Übergangslösung im Bürgerzentrum ist keine geeignete Lösung; zurzeit kommen durchschnittlich zwölf bis 15 Jugendliche regelmäßig in den Saal A, aber der Bedarf im bevölkerungsreichsten Stadtviertel ist definitiv größer.“ Die Jugendlichen und die Unterzeichnenden wünschen sich ein Jugendzentrum für Gries wie es zum Beispiel das Jugendzentrum papperlapapp im Zentrum ist. Der Stadtrat Della Ratta und der Amtsdirektor für Jugend Stefano Santoro haben zusammen mit dem Amtsdirektor für Jugend der Provinz Konrad Pamer bei einem Folgetreffen, ihre Unterstützung zugesichert.