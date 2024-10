Junge Generation der SVP stärkt Wissen für Gemeinderatswahlen

Von: mk

Schlanders – Die Junge Generation in der Südtiroler Volkspartei (SVP) absolvierte am vergangenen Samstag ihren zweiten Schulungstermin zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen in der BASIS Schlanders. “Ziel der Schulungsreihe ist es, jungen Menschen fundierte Kenntnisse über die Gemeindepolitik und deren Strukturen zu vermitteln und so das nötige Rüstzeug für eine aktive Teilnahme an den politischen Prozessen auf Gemeindeebene zu schaffen”, betont JG-Vorsitzende Anna Künig.

Der Schulungstermin, organisiert von der JG-Academy, bot den Teilnehmenden umfassende Grundlagen zur Struktur und Funktion der Gemeinde. „Es ist wichtig, dass wir junge Menschen bereits früh für die Gemeindepolitik begeistern und ihnen zeigen, wie sie ihre Ideen und Anliegen aktiv einbringen können. Nur so können wir eine lebendige und zukunftsfähige politische Kultur aufbauen“, betonten die Organisatoren der Schulungsreihe Lukas Mair und Michael Huber.

Referent Fabian Kobald vermittelte in diesem Rahmen Themen wie den Aufbau des Gemeinderats, die Bedeutung der Gemeindestatuten sowie die Funktionsweise der Gemeindeverwaltung und erläuterte die Aufgaben des Gemeindeausschusses. “Die Komplexität der Gemeindepolitik greifbar zu machen und durch praktische Beispiele aufzuzeigen, wie die verschiedenen Bereiche ineinandergreifen und Entscheidungen entstehen, das waren die Ziele dieses Termins“, erklärte Kobald.

Teilnehmerin Katharina Fleischmann zeigte sich begeistert und unterstrich den Mehrwert der Schulung: „Die Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche der Gemeinde haben mir gezeigt, wie vielseitig die Gemeindepolitik ist.“

Die Junge Generation der SVP sieht diese Schulungen als wertvollen Beitrag zur Stärkung der politischen Kompetenz junger Menschen und zur Förderung einer neuen Generation engagierter Gemeindepolitikerinnen und -Politiker, die ihre Gemeinden aktiv und zukunftsorientiert mitgestalten möchten.