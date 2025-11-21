Aktuelle Seite: Home > Politik > Kapitalerhöhung für die Brennerbasistunnel-Gesellschaft
Land garantiert Fortführung der Arbeiten

Kapitalerhöhung für die Brennerbasistunnel-Gesellschaft

Freitag, 21. November 2025 | 14:48 Uhr
Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider (rechts im Bild) mit Umberto Lebruto, dem italienischen Vorstand der Brennerbasistunnel-Gesellschaft.
LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Südtiroler Landesregierung hat heute auf Vorschlag des Landesrats für Infrastrukturen und Mobilität, Daniel Alfreider, eine Kapitalerhöhung für die Brennerbasistunnel-Gesellschaft beschlossen. Die TFB (Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.) hält den italienischen Anteil am Projekt des Brennerbasistunnels (BBT). Mit dieser Maßnahme wird der Finanzbedarf für das Jahr 2026 gedeckt und die Fortführung der Arbeiten in Phase III sichergestellt – im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen Italiens und Österreichs.

“Der Brennerbasistunnel ist ein Schlüsselprojekt, nicht nur für den Alpenraum, sondern für den gesamten europäischen Verkehrskorridor. Mit dieser Entscheidung stellen wir sicher, dass die Arbeiten ohne Unterbrechung weitergehen und der BBT über die notwendigen Mittel für das kommende Jahr verfügt”, betont Landesrat Alfreider.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gemäß dem Anteil des Landes Südtirol an der Gesellschaft. Nach Fertigstellung werde der Brennerbasistunnel den Schienenverkehr stärken und den Schwerverkehr entlang der Brennerachse deutlich reduzieren, zeigt sich Alfreider überzeugt.

“Unser Ziel ist klar: mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern, eine moderne und nachhaltige Mobilität fördern und die Lebensqualität entlang der Brennerachse verbessern”, erklärt Alfreider abschließend.

Für die Kapitalerhöhung wurde ein Betrag von insgesamt 11,7 Millionen Euro im Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2026 vorgesehen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
24
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
23
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 