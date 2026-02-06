Aktuelle Seite: Home > Politik > Kontroverse um DÖW-Bericht
STF und FPÖ: "Haimbuchner im Fokus historischer Einordnung"

Kontroverse um DÖW-Bericht

Freitag, 06. Februar 2026 | 11:43 Uhr
LAbg. Gudrun Kofler & STF LAbg. Sven Knoll; FPÖ
FPÖ
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen/Innsbruck – Der sogenannte „Rechtsextremismus-Bericht“ des Dokumentationszentrums Österreichischer Widerstand (DÖW) sorgt erneut für Diskussionen. Anlass ist die Nennung des oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreters Manfred Haimbuchner im Bericht, verbunden mit seiner Teilnahme an einer Filmvorführung über den Süd-Tiroler Freiheitskämpfer Luis Amplatz.

Haimbuchner nahm an einer Dokumentation teil, die den Widerstand der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung Südtirols in den 1950er und 1960er Jahren gegen die italienische Entrechtungspolitik zeigt. Dabei werden historische Ereignisse wie Anschläge auf faschistische Symbole und Denkmäler behandelt. Der Film kommt zudem mit Aussagen von bekannten Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Süd-Tiroler Bildungslandesrat Bruno Hosp und Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder zu Wort.

Kritiker, darunter die Landtagsabgeordneten Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) und Gudrun Kofler (FPÖ-Tirol), bewerten die Einordnung Haimbuchners als „rechtsextremes Verdachtsmoment“ im DÖW-Bericht als problematisch. Sie betonen, dass die historischen Hintergründe des Süd-Tiroler Freiheitskampfes und der Widerstand gegen faschistische Symbolik bei der Bewertung berücksichtigt werden müssten. Die Abgeordneten äußerten ihre Solidarität mit Haimbuchner und mahnten eine differenzierte, kontextbezogene Analyse historischer Ereignisse an.

Das DÖW verteidigt seine Arbeit als wissenschaftliche Dokumentation von Rechtsextremismus in Österreich, während politische Beobachter die Einordnung in den Kontext Südtirols kontrovers diskutieren. Die Debatte zeigt einmal mehr, wie schwierig die Einordnung von historischen Widerstandsbewegungen im Spannungsfeld zwischen politischer Bildung, Erinnerungskultur und aktueller politischer Bewertung ist.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
73
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
44
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
34
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kommentare
33
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
33
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 