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Grüne Bruneck kritisieren Projekt

Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen

Sonntag, 29. März 2026 | 17:04 Uhr
Österreich zählt zu den waldreichsten Ländern
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: luk

Bruneck – Die Grünen Bruneck erneuern ihre Kritik am geplanten Speicherbecken am Kronplatz. Das Projekt sieht ein Fassungsvermögen von rund 120.000 Kubikmetern vor und würde laut den Grünen fast vier Hektar Schutzwald in einem gesetzlich geschützten Berggebiet oberhalb von 1.800 Metern betreffen.

Die Betreiber begründen das Vorhaben mit den Herausforderungen des Klimawandels und der Sicherung der Schneeverhältnisse. Die Grünen sehen darin jedoch einen widersprüchlichen Ansatz: Der Ausbau energie- und wasserintensiver Beschneiungsanlagen könne selbst zur Verschärfung der Klimaproblematik beitragen – etwa durch steigenden Energieverbrauch, zusätzliche Emissionen und die Rodung von CO₂-speichernden Waldflächen.

Weitere Kritikpunkte betreffen laut Mitteilung eine unklare Wasser- und Energiebilanz sowie eine aus ihrer Sicht unzureichende Prüfung möglicher Alternativen, etwa eines unterirdischen Speicherbeckens. Zudem verweisen die Grünen auf den Verlust von Schutzwald und wichtigen Ökosystemleistungen sowie auf mögliche Risiken durch Erosion und Naturgefahren.

Auch sehen sie einen Widerspruch zu den Zielen des Klimaplans Südtirol 2040 und einer nachhaltigen Tourismusentwicklung. Insgesamt bewerten die Grünen das Projekt als nicht zukunftsfähig und fordern einen Stopp sowie eine grundlegende Neubewertung der touristischen Entwicklung am Kronplatz.

Bezirk: Pustertal

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