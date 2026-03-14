Kurhaus erstrahlt in lila Licht

Von: mk

Meran – Am 15. März findet in ganz Italien der Nationale Tag der Lila Schleife statt, der der Aufklärung und Sensibilisierung für Ernährungs- und Essstörungen gewidmet ist. Das Datum erinnert an Giulia Tavilla, ein Mädchen aus Genua, das vor 16 Jahren im Alter von nur 17 Jahren verstarb, während sie auf einen Platz in einer spezialisierten Einrichtung zur Behandlung ihrer Bulimie wartete. Eine Geschichte, die weiterhin eindringlich auf die Dringlichkeit angemessener, zeitnaher und zugänglicher Behandlungswege aufmerksam macht.

In Südtirol steht ein umfassendes Therapieangebot zur Verfügung, das ständig aktualisiert wird, um den neuen Herausforderungen durch Essstörungen gerecht zu werden: dem sinkenden Erkrankungsalter, der Zunahme schwerer Fälle und der steigenden Häufigkeit psychiatrischer Komorbiditäten. Trotzdem wurden auch in unserem Land im Jahr 2025 zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Essstörungen verzeichnet – eine Zahl, die uns alle zu einem noch entschlosseneren gemeinsamen Engagement aufruft.

Das gut strukturierte landesweite Netzwerk für Behandlung und Prävention EAT-Net weist darauf hin, dass sich ein Teil der Schwierigkeiten im Krankenhausbereich konzentriert, wo die mit schwerem Untergewicht verbundenen Risiken manchmal unterschätzt werden oder eine angemessene Ausbildung für den Umgang mit komplexen Situationen fehlt. Aus diesem Grund investiert das Präventionsforum gemeinsam mit EAT-Net entschlossen in Fortbildungsprogramme für das Gesundheits-, Sport- und Schulpersonal, damit alle in der Lage sind, eine Essstörung frühzeitig zu erkennen und richtig einzugreifen.

Anlässlich des Nationalen Tages der Lila Schleife beteiligt sich Südtirol an der nationalen Initiative und beleuchtet einige symbolträchtige Gebäude in Brixen, Bruneck, Toblach, Neumarkt und Schlanders. Auch die Stadt Meran beteiligt sich mit Überzeugung an der Initiative und beleuchtet am Abend des 15. März das Kurhaus in lila Licht – eine Geste der Verbundenheit mit allen Menschen und Familien, die mit diesen Störungen zu kämpfen haben, und ein konkreter Beitrag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit.