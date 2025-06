Land Südtirol beteiligt sich am Pride Month

Von: mk

Bozen – Der Juni steht im Zeichen des Regenbogens: Auch 2025 beteiligt sich das Land Südtirol am Pride Month. Damit wird auf die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft erinnert und ein lebendiges und leuchtendes Zeichen gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie gesetzt.

“Der Pride Month steht für Offenheit, Gleichberechtigung, Inklusion und für die Freiheit des Individuums: Werte, die wir aus Überzeugung vertreten”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher. Aus diesem Grund wird im Monat Juni die Regenbogenfahne, neben der Fahne des Landes, im Pressesaal der Landesregierung zu sehen sein, auch in den Eingangsbereichen der Landeshäuser wird es bunt.

Seit 2023 wird der Pride Month auch von Organisationen in Südtirol getragen, seit dem Vorjahr ist auch das Land Südtirol Teil dieses Netzwerkes. Auch in diesem Jahr werden darum in unterschiedlichen Institutionen, Unternehmen oder Einrichtungen (wie die Gleichstellungsrätin, Eurac Research, Alperia, NOI, Museum für moderne und zeitgenössische Kunst Museion, STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, Therme Meran, Messe Bozen) auf unterschiedliche Art und Weise die Farben des Regenbogens zu sehen sein.

Der Regenbogen deshalb, weil die Regenbogenfahne als Symbol für Vielfalt, im Besonderen für jene der LGBTQIA+Community, steht. “Interessierte Einrichtungen des Landes und Unternehmen können sich an der Initiative beteiligen und dadurch ein Zeichen setzen, dass Vielfalt ein Wert und eine Stärke unseres Landes ist”, sagt der Landeshauptmann. Informationen zum Tag und zum Netzwerk gibt es online unter https://chancengleichheit.provinz.bz.it/de/pride-month.